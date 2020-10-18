بإطلالة مختلفة.. رانيا يوسف تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة رانيا يوسف على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة وغريبة، حيث اعتمدت على بلوزة ملونة مكشوفة من إحدى الجانبين، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن رانيا يوسف تستعد لعرض مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثانى خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .

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