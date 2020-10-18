اعتقال 9 متظاهرين ضد نتنياهو في القدس

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:41 م
شرطة الاحتلال
شرطة الاحتلال
وكالات
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أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، 9 من المتظاهرين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، ليلية الأحد، وفقًا لقناة ورسيا اليوم.

 

وشهدت إسرائيل، تظاهرات حاشدة ضمت عشرات آلاف المعارضين لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، في إسرائيل، تزامنا مع رفع القيود التي تحدّ التجمعات.


وكان المتظاهرون يتجمعون كل مساء سبت منذ يوليو الماضي للاحتجاج على الإدارة الاقتصادية والصحية لجائحة كوفيد-19 من طرف حكومة بنيامين نتانياهو، المتهم رسميا بالفساد.

 

ورفع متظاهرون في القدس الأعلام الإسرائيلية ووضعوا كمامات كتب عليها "وزير الإجرام"، ونادوا بشعارات ضد نتنياهو.

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