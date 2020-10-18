هشام ماجد يمازح مع جمهوره بخصوص مسلسل "اللعبة 2"

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يحرص الفنان هشام ماجد على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر هشام ماجد عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، فيديو لسيناريو الحلقة العاشرة من مسلسل "اللعبة"، وعلق قائلاً"اتبعتلى الحلقة العاشرة من سيناريو "اللعبة 2"، والسيناريو عميق"، وكان الورق فاضى.





يذكر أن آخر أعما هشام ماجد مسلسل "اللعبة"، وهو من بطولته هو وشيكو، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.