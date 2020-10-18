سقوط جرحى جراء إطلاق نار في ولاية أريزونا الأمريكية

أصيب سبعة أشخاص على الأقل، بينهم أطفال، في إطلاق نار بموقف للسيارات في ميسا بولاية أريزونا الأمريكية، وفقًا لصحيفة "أريزونا ريبابليك".

وطلبت الشرطة الأمريكية، من المواطنين والشهود المساعدة في العثور على الجاني الذي فتح النار من سيارة مارة.

وأفادت الصحيفة، بإصابة أطفال تتراوح أعمارهم بين السنة و16 عاما، حيث تم تقييم حالة طفل يبلغ من العمر عاما واحدا على أنها حرجة.

وتتراوح الإصابات الأخرى من خفيفة إلى شديدة، ولكنها لا تهدد حياة المصابين.

وأوضحت الشرطة الأمريكية، أنها تبحث عن الفاعلين ومشتبهين بالحادث، دون إعطاء تفاصيل إضافية.