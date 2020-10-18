تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني بسبب كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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تأجلت مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني اليوم بسبب فيروس كورونا وذلك وفقا لما أعلنته رابطة الليجا.

وأعلنت رابطة دوري كرة القدم الإسبانية تأجيل مباراة في دوري الدرجة الثانية المحلي بين فريقي الكوركون وبونفيرادينا والتي كانت مقررة اليوم الأحد، إلى موعد لاحق بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد سريع الانتشار في أحد الفريقين.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، قالت الرابطة المسؤولة عن إدارة أعلى درجتين للدوري في البلاد إنها طلبت من الاتحاد الإسباني للعبة الشعبية تأجيل المباراة بعد ظهور 4 حالات إصابة بالفيروس في صفوف لاعبي الكوركون وطاقمه الفني.

وقالت الرابطة عبر تويتر اليوم الأحد: "بناء على قرار لجنة المنافسات الاحترافية فقد تأجلت المباراة بين الكوركون وبونفيرادينا التي كانت مقررة اليوم الأحد إلى موعد لاحق".

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كورونا تاجيل مباراة الدرجة الثانية

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