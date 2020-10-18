تصريح قوي من موسيماني بعد الفوز على الوداد المغربي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس.

وأضاف موسيماني: «مباراة الوداد كانت صعبة للغاية، ونجحنا في إحراز هدف مبكر منحنا الأفضلية، وساهم في تحقيق هدفنا المنشود بتحقيق الفوز قبل مواجهة العودة».

وأوضح: «تركيزي كان واضحا بشأن خلق دوافع إيجابية للاعبين؛ من أجل تحقيق الفوز خارج ملعبنا، خاصة بعدما لاحظت غياب هذا الأمر في وقت سابق، ومن ثم تم التعامل مع هذه الجزئية والتركيز عليها؛ من أجل تحقيق أهدافنا فيها».

وأشار: «من المهم جدا أن يكون لدينا ثقة في إمكانية الفوز خارج ملعبنا، وهو ما نقلته في المحاضرات الخاصة بالتحضير لمباراة الوداد أمس».

وأوضح: «أعد جماهير الأهلي باستمرار روح مباراة الوداد التي أقيمت في كازابلانكا أمس في جميع المباريات التي سنخوضها خارج الديار، وهذا الأمر لا يعني أننا سنفوز بجميع مبارياتنا خارج مصر لأنه لا يوجد نادٍ يفوز على طول الخط».

وانتقل موسيماني للحديث عن مباراة العودة أمام الوداد المقرر لها ٢٣ أكتوبر الجاري على استاد القاهرة مؤكدًا: «ستكون مباراة صعبة بالطبع.. نعم نمتلك أفضلية بعد الفوز خارج ملعبنا بهدفين دون رد، ولكن المنافس أيضا لديه فرصة في تحقيق نفس الأمر في مباراة العودة، ومن ثم اعتبرها بمثابة الشوط الثاني الذي نسعى فيه لاستكمال رحلتنا بنجاح؛ من أجل بلوغ المباراة النهائية».

وأضاف موسيماني: «علينا عدم المبالغة في الأفراح، فقد حققنا الفوز فقط في الشوط الأول بالمغرب، والآن لدينا شوط ثانٍ في القاهرة خلال عدة أيام.. نعم علينا أن نكون سعداء بما حققناه، ولكن في النهاية لم نصل بعد إلى هدفنا بحجز بطاقة التأهل بعد.. الأمر مازال مؤجلا إلى الجمعة المقبل».

وقال المدير الفني للأهلي: «سعيد بعودة بعض اللاعبين من الإصابات كما حدث مع أحمد الشيخ ومحمود وحيد، وقريبا محمود كهربا الذي تعرض للإصابة في مباراة بيراميدز، ولكن علينا التأكيد أيضا أن مباراة أمس شهدت تعرض مروان محسن للإجهاد في عضلة السمانة، وأيضا محمد مجدي أفشة الذي تعرض لكدمة في أحد الضلوع خلال المباراة، ومن ثم نسعى لإعداد أوراقنا بشكل جيد لمباراة العودة من أجل تحقيق هدفنا».

وعن الوصول إلى المباراة النهائية قال موسيماني: «ليس مقبولا الآن الحديث عن هذا الأمر.. لم نصعد بعد.. نعم حققنا الفوز على الوداد في المغرب، ولكن التأهل لم يحسم بعد وعندما نقطع تذكرة الوصول للمباراة النهائية سيكون وقتها المجال متاحا للحديث عن المباراة الأخيرة في مشوار إفريقيا وحلم التتويج بالبطولة».

وأكد موسيماني أنه سعيد للغاية بالدعم الذي يلقاه من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والذي ترأس بعثة الفريق في رحلة المغرب الأخيرة، مؤكدًا أنه قام بتقديم دعم كبير للاعبين، وحرص علي تشجيعهم وتوجيه الشكر لهم عقب انتهاء المباراة مباشرة وكلها أمور أكثر من رائعة تزيد من دوافع اللاعبين لتحقيق الانتصارات والسير خطوات بعيدة نحو حصد البطولات».

وأتم المدير الفني للأهلي حديثه بتوجيه الشكر لجماهير الأهلي على دعمها ومساندتها للفريق، مؤكدًا أن هذا الأمر يكون بمثابة عامل قوي جدا لتحفيز اللاعبين لمواصلة تحقيق الانتصارات.



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