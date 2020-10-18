(مولد النبي) موعد اجازة المولد النبوي الشريف للعاملين بالقطاع العام والمدارس | كم يوم يتبقى؟

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:21 م
المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف
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(مولد النبي) موعد اجازة المولد النبوي الشريف للعاملين بالقطاع العام والمدارس | كم يوم يتبقى؟

تزامنا مع ومع قرب مناسبة المولد النبوي الشريف، ننشر موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعاملين بالقطاع العام والخاص وكذلك للطلاب المدارس والجامعات، وذلك وفقاّ لما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية المصرية، وهو بمشيئة الله تعالى سيوافق يوم الخميس 29 أكتوبر القادم الذي يوافق 12 من ربيع الأول للعام الهجري 1442 ، ويبقى فقط استطلاع هلال شهر ربيع الأول لتأكيد الموعد، وفي مثل ذا التوقيت، ينتظر المسلمون  ذكرى المولد النبوي الشريف، ويعدون للاحتفال بها بإقامة حلقات الذكر للصلاة على على أفضل البشر وخير المرسلين محمد صل الله عليه وسلم، وننشر الآن بعض مظاهر الاحتفال في مصر .

موعد إجازة المولد النبوي الشريف
كما أشرنا، سيكون يوم المولد الشريف 12 من ربيع الأول للعام الهجري 1442 ، يوم الخميس 29 أكتوبر القادم أي انه يتبقى اقل من أسبوعين على هذه الذكرى العطرة.

كذلك نشير إلى اعتياد المصريين على إقامة الاحتفالات الدينية ومنها عقد سهرات الذكر والتواشيح لنظم وإلقاء القصائد .

وتكون القصائد في مدح سيد الورى صلى الله عليه وسلم.

كذلك هناك مظاهر احتفال شائعة بهذا اليوم الكريم مثل  شراء الحلويات التي يتم تصنيعها خصيصا للمولد.

ويعتبر  شراء حلاوة المولد ومنها أيضا عروسة المولد من أهم مظاهر الاحتفال.

وتحرص بعض العائلات على إقامة الولائم والعزائم وتجميع أفرادها في بيت الجد أو غيره من بيوت العائلة.

استطلاع الهلال وحكم الاحتفال
وسوف تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، هلال شهر ربيع الأول للعام الهجري 1442.

وذلك لتحديد موعد المولد النبوي الشريف.

وفي هذا السياق أشارت الدار  إلى أن الاحتفال بِمولدِ النَّبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات.

ثم أوضحت أنه من باب التعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان.

(مولد النبي) موعد اجازة المولد النبوي الشريف للعاملين بالقطاع العام والمدارس | كم يوم يتبقى؟

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