ضبط عناصر إجرامية من حائزي المواد المخدرة بالقاهرة

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط عناصر إجرامية من حائزي المواد المخدرة، وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) حال تواجده بمنطقة زهراء المعادى بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته (كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 1 كيلو جرام - 500 كيس بلاستيك معدة للتعبئة - مبلغ مالى - هاتف محمول - 2 ميزان حساس - سلاح أبيض)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

و ضبط (عاطل – له معلومات جنائية ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون وزنت 200 جرام - بندقية خرطوش - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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