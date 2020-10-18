عاجل.. بدء أولى جلسات مجلس الشيوخ

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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بدأت قبل قليل، أولى جلسات مجلس الشيوخ، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وبدأت الجلسة بعزف السلام الجمهوري.

ويجتمع مجلس الشيوخ، للمرة الأولى، اليوم الأحد، بعد انتخاب ثلثى أعضائه، وتعيين الثلث الآخر من قبل رئيس الجمهورية، فى جلسة إجرائية، يرأسها أكبر الأعضاء سنا، من المقرر أن تشهد أداء أعضاء المجلس اليمين الدستورية، إلى جانب انتخاب رئيس المجلس ووكيليه.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، تفاصيل الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس الشيوخ، المقرر عقدها اليوم الأحد:

- يبدأ أعضاء مجلس الشيوخ فى التوافد على مقر المجلس بداية من الساعة 11 صباحًا.

- تبدأ الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

- وفقا للقانون، والسوابق البرلمانية، يترأس الجلسة الأولى المعروفة باسم جلسة الإجراءات، أكبر الأعضاء سنًا، وهو الفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، ويعاونه فيها أصغر عضوين سنًا من بين أعضاء المجلس، هما: محمود تركى، ونهى الشريف.

- تبدأ الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ بتلاوة رئيس الجلسة قرار رئيس الجمهورية، بدعوة المجلس للانعقاد، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتخابات الشيوخ، وإلى جانب تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضو.

- يبدأ أعضاء مجلس الشيوخ فى أداء اليمين الدستورية إيذانا ببدء ممارسة كل منهم مهامه المنصوص عليها فى الدستور والقانون، على أن يبدأ رئيس الجلسة بأداء اليمين، ثم يؤدى عضوا المجلس، المعاونان له فى إدارة الجلسة، اليمين، ثم يؤدى بقية أعضاء المجلس اليمين واحدًا تلو الآخر، فى جلسة واحدة أو أكثر.

- وبحسب المادة 39 من قانون مجلس الشيوخ، يؤدى عضو مجلس الشيوخ، قبل مباشرة عمله، أمام المجلس، اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه"، ولا يجوز لعضو المجلس أن يغير من صيغة اليمين الدستورية لا بالزيادة ولا بالنقصان.

- بعد انتهاء أعضاء المجلس من أداء اليمين الدستورية، يتم انتخاب رئيس للمجلس، ووكيلين.

- وفى نهاية جلسة الإجراءات، يتم رفع المجلس لمدة 40 يومًا لحين إقرار اللائحة الداخلية له.

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