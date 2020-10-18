فلومينينسي يفلت من هزيمة محققة أمام سييارا بالدوري البرازيلي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
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افلت فريق فلومينينسي من هزيمة محققة على يد ضيفه سييارا وتعادل معه بصعوبة شديدة 2 /2 فجر الأحد في المرحلة السابعة عشر من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز سانتوس على مضيفه كوريتيبا 2 /1 وتعادل أتليتيكو جويانيينسي مع اتلتيكو باراناينسي 1 /1 وساو باولو مع ضيفه جريميو سلبيا.

ورفع فلومينينسي رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس مقابل 19 نقطة لسييارا في المركز الثاني عشر.

وتقدم لويز هنريك بهدف لفلومينينسي في الدقيقة 12 لكن سييارا تعادل بهدف عكسي سجله هودسون رودريجيز لاعب أصحاب الأرض بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42.

وأضاف فينيسيوس باربوزا الهدف الثاني لسييارا في الدقيقة 78 لكن دانيلو بارسيلوس خطف هدف التعادل القاتل  لفلومينينسي في الوقت بدل الضائع.

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