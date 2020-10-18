العدد الأسبوعي العدد الأسبوعي تصفح عدد الفجر الأسبوعي PDF الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:50 ص Advertisements Advertisements في حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــافي حالة عدم ظهور ملف الـ PDF بشكل صحيح اضغط هنــــــــــا أخبار تهمك وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا منذ حوالي 5 ساعات أستاذ مناعة يكشف توقيت دخول الموجة الثانية من كورونا لمصر منذ ساعتين و 43 دقيقة والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو) منذ حوالي 15 ساعة عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر منذ حوالي 7 ساعات بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا منذ يومين موعد مباراة بيراميدز وحوريا الغيني في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية منذ ساعة و 13 دقيقة عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة منذ حوالي 12 ساعة ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب منذ حوالي 15 ساعة مفاجأة في التشكيل المتوقع للزمالك أمام الرجاء المغربي منذ نصف ساعة الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين منذ حوالي 4 ساعات 8 غيابات في صفوف الرجاء قبل موقعة الزمالك منذ 14 دقيقة 6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم منذ أقل من ساعتين "الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان منذ حوالي 4 ساعات موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي منذ حوالي 4 ساعات مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا منذ يوم عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي منذ حوالي 21 ساعة