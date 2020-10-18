رسميًا.. سمير كمونه يرحل عن تدريب جمهورية شبين

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قرر سمير كمونة، المدير الفني لفريق جمهورية شبين، الإستقالة من منصبة، عقب ختام منافسات الموسم الحالي، بدوري القسم الثاني.



على جانب آخر، يعد أبو العينين شحاته، المدير الفني لتليفونات بني سويف، أبرز المرشحين لخلافاة كمونة في قيادة جمهورية شبين، استعداداً للموسم الجديد.



كما قرر فريق شبين، الإستعانة بخميس دويدار، مدرب الفريق الأسبق، ليتولى مهمة مستشار لشئون كرة القدم ، في الموسم المقبل.