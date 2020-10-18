تيجريس أونال يهزم كروز أزول ويقتنص وصافة الدوري المكسيكي

اقتنص فريق تيجريس اونال وصافة الدوري المكسيكي لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه كروز ازول 2 /صفر فجر الأحد في المرحلة الرابعة عشر.





وفي مباريات أخرى فاز تشيفاس جوادالاخارا على ضيفه أطلس جوادالاخارا 3 / 2 ومونتيري على ضيفه بويبلا 3 /1.





ورفع تيجريس اونال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع كروز ازول الذي تراجع للمركز الثالث وبفارق أربع نقاط خلف ليون المتصدر.





وانتظر تيجريس اونال طويلا قبل حسم الفوز، إذ تقدم بهدف في الدقيقة 69 عن طريق نيكولاس لوبيز ثم أضاف أندري بيير جينياك الهدف الثاني في الدقيقة 78.



