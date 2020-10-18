تيجريس أونال يهزم كروز أزول ويقتنص وصافة الدوري المكسيكي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
Advertisements
اقتنص فريق تيجريس اونال وصافة الدوري المكسيكي لكرة القدم عبر الفوز على مضيفه كروز ازول 2 /صفر فجر الأحد في المرحلة الرابعة عشر.

وفي مباريات أخرى فاز تشيفاس جوادالاخارا على ضيفه أطلس جوادالاخارا 3 / 2 ومونتيري على ضيفه بويبلا 3 /1.

ورفع تيجريس اونال رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع كروز ازول الذي تراجع للمركز الثالث وبفارق أربع نقاط خلف ليون المتصدر.

وانتظر تيجريس اونال طويلا قبل حسم الفوز، إذ تقدم بهدف في الدقيقة 69 عن طريق نيكولاس لوبيز ثم أضاف أندري بيير جينياك الهدف الثاني في الدقيقة 78.

أخبار تهمك

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في التشكيل المتوقع للزمالك أمام الرجاء المغربي

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 21 ساعة

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يومين

أستاذ مناعة يكشف توقيت دخول الموجة الثانية من كورونا لمصر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 15 ساعة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ يوم

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة بيراميدز وحوريا الغيني في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

منذ ساعة و 12 دقيقة

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

04:48 ص

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

10:32 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»