8 غيابات في صفوف الرجاء قبل موقعة الزمالك

يعاني فريق الكرة الأول بنادي الرجاء المغربي من غياب ثمانية لاعبين بين صفوف قبل ساعات من موقعة الزمالك التي تجمع الفريقان اليوم الأحد على ملعب مركب محمد الخامس لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.









ويغيب عن موقعة اليوم كلاً من :-





• عبدالرحيم شاكير.

• سند الورفلي.

• عبدالجليل أجبيرة.

• عمر بوطيب.

• أيوب نناح.

• محمد زريدة.

• أسامة سكحان.

• حميد أحداد.









ويسعى الجهاز الطبي في الفريق المغربي لتجهيز هؤلاء اللاعبين الثمانية من أجل لقاء العودة المقرر لها يوم السبت القادم على ملعب إستاد القاهرة الدولي.



