8 غيابات في صفوف الرجاء قبل موقعة الزمالك

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
يعاني فريق الكرة الأول بنادي الرجاء المغربي من غياب ثمانية لاعبين بين صفوف قبل ساعات من موقعة الزمالك التي تجمع الفريقان اليوم الأحد على ملعب مركب محمد الخامس لحساب ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.


ويغيب عن موقعة اليوم كلاً من :-

• عبدالرحيم شاكير.
• سند الورفلي.
• عبدالجليل أجبيرة.
• عمر بوطيب.
• أيوب نناح.
• محمد زريدة.
• أسامة سكحان.
• حميد أحداد.


ويسعى الجهاز الطبي في الفريق المغربي لتجهيز هؤلاء اللاعبين الثمانية من أجل لقاء العودة المقرر لها يوم السبت القادم على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال افريقيا

أخبار تهمك

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يومين

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ مناعة يكشف توقيت دخول الموجة الثانية من كورونا لمصر

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ يوم

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في التشكيل المتوقع للزمالك أمام الرجاء المغربي

منذ نصف ساعة

موعد مباراة بيراميدز وحوريا الغيني في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الرجاء البيضاوي ضد مازيمبي الكونغولي .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

منافسا الأهلي والزمالك.. تعرف على تشكيل موقعة الوداد والرجاء في الدوري المغربي

منافسا الأهلي والزمالك.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الوداد والرجاء في الدوري المغربي

إصابة حميد أحداد تمنعه من اللحاق بمواجهة حسم الدوري المغربي

لعنة الإصابات تضرب «فرسان المربع الذهبي» قبل مواجهات نصف النهائي الإفريقي

الرجاء يتمسك بمشاركة أحداد أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

04:48 ص

6 معلومات عن مواعيد وأسعار مجموعات التقوية بالمدارس.. تعرف عليهم

10:32 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»