استشاري مناعة يوجه نصائح للطلاب لمنع انتشار كورونا (فيديو)

قال الدكتور أسامة عبد اللطيف، استشاري الحساسية والمناعة بجامعة عين شمس، إنه على أولياء الأمور إخطار أبناءهم بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي وترك مسافة آمنة بينهم وبين الأخرين لأطول مسافة ممكنة، مع عدم المصافحة بالتقبيل.





وأكد "عبد اللطيف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، على ضرورة ارتداء الطلاب للكمامة لتقليل فرص انتقال العدوى بفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة التهوية الجيدة للفصول بما يقلل قدرة فيروس كورونا على الانتشار.





وتابع استشاري الحساسية والمناعة بجامعة عين شمس، أن أحد المشكلات التي تواجه تشخيص مرض الكورونا تشابه أعراضه مع أعراض الأنفلونزا الموسمية، والتي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة والرشح والكحة، مناشدًا أولياء الأمور حال الشك في إصابة أطفالهم عدم التوجه للمدرسة.





ونوه، بأن مصل الأنفلونزا الموسمية ضروري خاصة لكبار السن والاطباء والتمريض الذين يتعاملوا مع المرضى، وأصحاب الأمراض المزمنة، والاطفال أكثر من 3 سنوات ويصلح لتناوله أثناء الحمل.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98157 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 105297 حالة من ضمنهم 98157 حالة تم شفاؤها، و6109 حالات وفاة.



