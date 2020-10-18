تفاصيل شخصية أحمد خالد صالح بمسلسل "أنصاف مجانين"

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:53 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان أحمد خالد صالح في مسلسل "أنصاف مجانين"، ويُجسد خلال الأحداث دور موظف في إحدى شركات التأمين،والمسلسل يُشارك في بطولته كل من أسماء جلال، محسن صبري، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمررشدي، وتدور أحداثه في إطار 24 حلقة، ومن المُقرر عرضه خلال الأيام المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وتدور أحداثه حول شاب يعاني "الشيزوفرينيا"، وبحاجة إلى نقل قلب، وعقب إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح مصاحباً له، ويطالبه بمساعدته فى العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كى يتسنى له أن يرتاح راحة أبدية.

والجدير بالذكر أن أحمد خالد صالح شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الفتوة"، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، هو بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وموسيقى تصويرية شادي مؤنس.




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