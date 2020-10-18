هند خضرا لـ "الفجر الفني": التعاون مع محمود نصر ممتع

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أعربت الفنانة اللبنانية هند خضرا عن سعادتها بنجاحها في مسلسل دانتيل، للنجمين سيرين عبد النور ومحمود نصر، والذي عرض خلال الفترة الماضية عبر منصة شاهد vip.





وقالت هند في تصريح خاص لـ الفجر الفني إنها في البداية كانت لديها مشاعر من القلق بشأن التعاون مع النجم السوري محمود نصر وذلك لكونه ممثل محترف ولديه خبرة طويلة بالدراما.



وأضافت هند: سعيدة بمحبة الجمهور لشخصية يارا التي جسدتها خلال مسلسل دانتيل، وكنت في البداية متخوفه من العمل مع محمود نصر لأنه شخص متمكن ولديه تجارب كثيرة بالدراما، ولكن عندما قابلته تعاون معي كثيرا وتدربنا سويًا على المشاهد التي جمعتنا خلال المسلسل.



وتابعت: وجدته إنسان متعاون بشكل رائع وقدم لي عدة نصائح وإرشادات كثيرة، وكانت الكواليس جميلة جدا وكان يمزح معنا ويضحك لدرجة شعرت وكأنني في بيتي، وسعيدة بالتعاون معه جدا.



وتدور أحداث المسلسل حول دار أزياء ”دانتيل“ الذي يحتفي صاحبها بمرور 35 عاماً على افتتاحه حيث تنكشف العديد من الأسرار يوم الاحتفال، وينتحر بسبب تراكم الديون عليه ويترك ابنه يوسف يواجه الواقع الأليم.



يذكر أن مسلسل دانتيل من إخراج المثنى صبح وتأليف إنجي القاسم وسماء عبد الخالق، وبطولة كوكبة من النجوم ومنهم سيرين عبد النور ومحود نصر وهند خضرا والممثل القدير سلوم حداد وسارة أبي كنعان وزينة مكي ونهلة داوود ونيكولا دانيال ووسام فارس وغيرهم.

