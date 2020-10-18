‏علي فرج ونور الشربيني يتوجان بلقب "سي أي بي مصر" الدولية المفتوحة للاسكواش 2020

توج كل من اللاعب علي فرج المصنف الثاني عالميا واللاعبة نور الشربيني المصنفة الثانيه عالمياً بلقب بطولة " سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش 2020" البلاتينية للرجال والسيدات، تحت سفح الأهرامات وسط حضور جماهيري قوي ومجموعة من الشخصيات العامة.





حيث شهد حفل الختام حضور كل من معالي الوزير د. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه و معالي الوزير د. خالد العناني وزير السياحة والاثار و السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج. هذا إلى جانب حضور السيد حسين أباظة، المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، الأستاذ عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، الأستاذ أليكس غوف الرئيس التنفيذي لاتحاد المحترفين للاسكواش و السيد عمرو منسي، مدير البطولة والرئيس التنفيذي لشركة IEvents.إلي جانب العديد من نجوم الفن والشخصيات الهامة مثل الفنانة يسرا و الفنان أحمد حاتم.





بدأت فعاليات البطولة منذ العاشر من أكتوبر الجاري في نادي NEW Giza الرياضي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار، وشهدت منافسات نارية بين ابطال الاسكواش انتهت بهيمنة مصرية كاملة منذ دور النصف نهائي.





كما استطاعت مصر من خلال هذه الفعاليات اثبات قدرة عالية ونجاح باهر في استضافة مثل هذه البطولات الدولية وسط تداعيات فيروس كورونا، مما يعزز من صورة مصر أمام العالم أجمع من حيث الاستقرار والتنظيم المُحكم، كما أظهر كافة اللاعبين كامل لياقتهم البدنية والعقلية في جميع المباريات، تحت الإجراءات الاحترازية المشددة والإرشادات المُنفذة من قبل الدولة المصرية والجهات المعنية بمنطقة الأهرامات على مدار البطولة، كما تأتي هذه البطولة برعاية البنك التجاري الدولي وتنظيم شركة IEvents.





شهدت مباريات الدور النهائي تألق مصري كالعادة، حيث فاز اللاعب على فرج المصنف الثاني عالميا على اللاعب طارق مؤمن المصنف رابع عالميا في المباراة النهائية بثلاث أشواط نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط 11-8, 11-3, 11-4 "واستغرقت المباراة 48 دقيقة، هذا إلى جانب فوز اللاعبة نور الشربيني المصنفة الثانيه عالميا على اللاعبة نوران جوهر المصنفة الأولى عالميا في المباراة النهائية بثلاثة نظيفة وجاءت نتيجة الأشواط 11-9, 11-9, 11-6 في مباراة استغرقت 37 دقيقة.





عبر معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار لإقامه بطولة سي اي بي مصر الدولية المفتوحة الاسكواش تحت سفح الأهرامات للعام الثاني على التوالي. كما اكد علي شكره لكل القائمين على هذه البطولة المميزة و أعرب عن اعجابه باللاعبين وادائهم المبهر الذي أثبت ان الشباب المصري قادر على أن يحتل أعلى المراتب في كثير من الرياضات العالمية.





و اعرب د. خالد العناني وزير السياحة و الاثار عن سعادة الوزارة باستضافة الفاعليات الرياضية الكبري في المواقع الأثرية لأن الرياضة كانت جزء أساسى من الحضارة المصرية القديمة و في نفس الوقت وسيلة لإبراز معالم مصر الحضارية الفريدة.





وأكد وزير السياحة والاثار على أن بطولة سي أي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش، اليوم، لها طابع خاص لأنها أولى الفاعليات الرياضية التي تتم في موقع أثري في مصر منذ أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد واستئناف مصر لحركة السياحة الشاطئية في أول يوليو والسياحة الثقافية في أول سبتمبر.





و من جانبه تقدم السيد حسين أباظة، المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB، بالشكر لكل من شارك في البطولة من لاعبين ومنظمين وجمهور. كما عبر عن تقديره لوزارة السياحة والاثار ووزارة الشباب والرياضة لدورهم القوي والفعال في رجوع بطولة سي اي بي مصر الدولية المفتوحة للاسكواش. وفي النهاية هنأ السيد حسين أباظة الفائزين بالبطولة وتمنى لهم حظا وافراً في البطولات القادمة.





وعبر السيد عمرو منسي، مدير البطولة والرئيس التنفيذي لشركة IEvents عن تقديره لمجهودات كل من ساهم في تنفيذ البطولة هذا العام وبالأخص وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار. واضاف قائلا ان البطولة هذا العام لها طابع مميز وهو نابع من تكاتف القطاع الخاص والحكومة وعمل كل الافراد معا كعائلة واحده. وتابع منسي موجها شكره للبنك التجاري الدولي على الرعاية المستدامة لرياضة الاسكواش خاصة وقت الأزمات.





وأضاف منسي قائلا " بدون الدعم المستمر من البنك التجاري الدولي للاسكواش، لكان من الصعب استضافة البطولة هذا العام". كما أعرب عن شعوره بالفخر بقدرة الدولة على تنظيم مثل هذا الحدث خاصة في الظروف الحالية التي نمر بها.





تأتي استضافة البطولة بعد شهور من إيقاف جميع بطولات الاسكواش العالمية، كما تم بث مباريات البطولة مباشرةً على قناة أون تايم سبورتس، بجانب قنوات بث متعددة حول العالم.



