مفاجأة في التشكيل المتوقع للزمالك أمام الرجاء المغربي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
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يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الرجاء المغربي مساء اليوم الاحد في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك على التشكيل الذي سيخوض به لقاء اليوم خاصة وأنه يرغب في الحصول على نتيجة إيجابية خارج الديار قبل لقاء العودة في القاهرة. 

ويتجه المدير الفني للزمالك، لإعادة حازم إمام، لقيادة الجبهة اليمني، بعدما تأكدت جاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة، في الوقت الذي تأكد غياب التونسي فرجاني ساسي؛ بعدما تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: حازم إمام، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش وعبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو ومحمد حسن.

الهجوم: يوسف أوباما، أشرف بنشرقي ومصطفى محمد.

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