تفاصيل صراع نقابة المحامين العامة ونقابة شمال القاهرة الفرعية على رسوم تصديق العقود

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:42 ص
بوابة الفجر
شيماء عبد الغنى
Advertisements
حالة من الصراع داخل نقابة المحامين مازالت قائمة بين الماضى والحاضر فلا يزال الصراع قائماً بين النقيب رجائى عطية وما تبقى من رجال النقيب السابق سامح عاشور أو المحسوبين عليه سواء من أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية.. تجلى هذا الصراع وبات جليا داخل أروقة نقابة شمال القاهرة على رسوم التصديق.. فوق كون الصراع إداريا بات على التفاصيل المالية وما يشملها.

وفقا لكلام محمد أبو الغيط نقيب محامين شمال القاهرة أن النقيب السابق اجتمع مع وزير العدل لإلغاء أختام نقابة شمال القاهرة وقام بالطعن على الذمة المالية بعد فشل قرار إلغاؤها وحكم مجلس الدولة بعدم دستورية ذلك طبقا لقانون المحاماة، مشيرا إلى أن النقيب الحالى موقفه سلبى من هذه النقابة تحديدا لكون معظم أعضائها كانوا مؤيدين للنقيب السابق سامح عاشور فلذلك يتخذ موقفا عدائيا منهم حتى أنه حاول إلغاءها ويعانون يوميا من مشاكل بسبب هذه الصراعات.

الصراع المالى فقط ليس وحده الهدف ولكن هناك صراعات أخرى، كما أوضح المحامى أشرف طلبة قائلا: «الصراعات كانت متوقعة منذ فوز النقيب رجائى عطية بمنصب النقيب والإتيان بمجلس منقسم حول ذاته نصف أعضائه تابع للنقيب والنصف الآخر من رجال النقيب السابق سامح عاشور وهو الأمر الذى تسبب فى حالة صراع شبه مستمرة داخل نقابة المحامين وصلت فى بعض الأحيان إلى التشاجر بالأيدى بين الأعضاء».

وكان آخر هذه الأزمات إسقاط قيد المحامى حسام داغر والذى سبق واتهم فى قضية تزوير ثم ثبتت براءته وحصل على رد اعتبار وبالتالى يعد إسقاط قيده لا سند له ليفاجئ بعد ذلك بأنه تم إسقاط قيده من جداول نقابة المحامين.

وطبقا لمصادر داخل نقابة المحامين فإن هذا القرار تسبب فى حالة احتقان بين المحامين وخاصة فى ظل وجود عدد كبير سبق واتهم فى قضايا ولم يتم إسقاط قيده فلماذا يتم إسقاط قيد هذا المحامى؟، واصفين ذلك بتصفية الحسابات خاصة أن هذا المحامى يعتبر من أكثر المحامين الداعمين للنقيب السابق سامح عاشور والمحسوبين عليه، موضحين أن هناك اتجاهاً للنقيب الحالى للتخلص من كل المحسوبين على النقيب السابق.

حالة الصراع أثرت بشكل سلبى على المحامين فلم يتوافقوا على تشكيل هيئة المكتب ولم يتوافقو حول أى قرار لصالح جموع المحامين ولذلك لم ير المحامين أية إنجازات حتى الآن، وفيما يتعلق بتعديل بروتوكول القيمة المضافة لا تزال حبراً على ورق ولم يطلع المحامين حتى الآن على ما يثبت ذلك.


أخبار تهمك

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ يوم

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 15 ساعة

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 18 ساعة

أستاذ مناعة يكشف توقيت دخول الموجة الثانية من كورونا لمصر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يومين

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة بيراميدز وحوريا الغيني في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية

منذ ساعة

مفاجأة في التشكيل المتوقع للزمالك أمام الرجاء المغربي

منذ ثلث ساعة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 21 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

04:48 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

07:45 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»