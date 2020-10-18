شيرين رضا تبدأ تصوير دورها بفيلم "تحت تهديد السلاح" في هذا الموعد

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تُشارك الفنانة شيرين رضا في فيلم "تحت تهديد السلاح"، ومن المُقرر أن تقوم بتصوير مشاهدها بداية شهر نوفمبر المقبل.



فيلم"تحت تهديد السلاح" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، بطولة هاني سلامة، عمرو عبد الجليل​، بيومي فؤاد، ​ياسمين رئيس​، ​غادة عادل.



ويشهد الفيلم عودة الفنان هاني سلامة للسينما بعد غياب استمر لمدة تسع سنوات، منذ تقديمه لفيلم "واحد صحيح" عام 2011، وهو من تأليف تامرحبيب، وإخراج هادى الباجوريظ



وفي سياق آخر، شاركت شيرين رضا مؤخرًا في فيلم "الغسالة"، وهو بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، محمد سلام، أحمد فتحي، وآخرون.





