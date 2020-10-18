موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

تلقى إنتر ميلان أولى هزائمه في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، حينما سقط أمام غريمه ميلان بهدفين مقابل هدف، في ديربي الغضب، المقام لحساب الجولة الرابعة من الكالتشيو.





جاء هدفي ميلان بواسطة النجم زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقتين 13 و16 بينما سجل هدف الإنتر روميلو لوكاكو في الدقيقة 29.





وتوقف رصيد إنتر ميلان عند النقطة السابعة يحتل بها المركز السادس، فيما تصدر ميلان جدول الدوري الإيطالي منفرداً برصيد 12 نقطة.





وسيواجه الإنتر نظيره جنوى في الجولة الخامسة، يوم السبت 24 أكتوبر، في ملعب لويجي فيراريس.

وتقام المباراة عند تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت جرينتش.



