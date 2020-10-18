ضربة موجعة لأتلتيكو مدريد قبل موقعة بايرن ميونخ

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقلصت فرص مشاركة الدولي الإسباني دييجو كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني في إمكانية لحاقه بمباراة فريقه ضد بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء القادم لحساب مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.


وإشتكى اللاعب من بعض الآلام العضلية والتي غادر على إثرها مباراه فريقه ضد سيلتا فيجو يوم أمس السبت في الجولة السادسة من الليجا والتي حسمها الروخيبلانكوس بثنائية نظيفة ليغادر كوستا الملعب في الدقيقة الخمسين بعد شكواه المستمرة من عضلة الفخذ الأيسر.


وسيخضع اللاعب لفحوصات طبية من اجل الوقوف على مدى قوة الإصابة والفترة التي سيغيبها عن الملاعب والتي من المُنتظر أن تمنعه من اللحاق بلقاء بطل أوروبا بايرن ميونخ.

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