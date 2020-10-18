موعد مباراة ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:30 ص
ميلان
ميلان
عبد القادر عرابي
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حسم نادي ميلان الإيطالي "ديربي الغضب" لمصلحته أمام نظيره إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي شهده ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

سجل النجم زلاتان إبراهيموفتيش هدفي الميلان في الدقيقتين 13 و16 من عمر المباراة، بينما سجل هدف إنتر ميلان روميلو لوكاكو في الدقيقة 29.

وواصل ميلان تصدره لجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة السابعة في المركز السادس.

وسيكون ميلان على موعد مع لقاء هام في الجولة الخامسة ضد روما، على ملعب سان سيرو.

وتقام المباراة مساء الاثنين 26 أكتوبر في تمام التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، السابعة إلا الربع بتوقيت جرينتش.



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