الليلة رانيا يوسف ضيفة برنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصري

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تستضيف الإعلامية إيمان الحصري اليوم في برنامجها "مساء DMC" الفنانة رانيا يوسف، ويُذاع اللقاء في تمام التاسعة مساءً، عبر شاشة قناة dmc، ومن المُقرر أن تتحدث خلال اللقاء عن أعمالها المُقبلة.



وفي سياق آخر، تنتظر الفنانة رانيا يوسف حاليًا عرض الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، ومن المُقرر عرضه بداية شهر نوفمبر المقبل عبر إحدى المنصات الإلكترونية، والمسلسل مأخوذ من فورمات أمريكي، ومن المقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وهو بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد الكيلاني، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسي واخراج أحمد الجندي.



وتدور أحداث المسلسل حول "فرح" التي تُجسد دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد والتي تعمل في أحد الفنادق وتحاول توفير بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهي عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.



وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادى" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.