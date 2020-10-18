الزراعة: منافذ لبيع الأمصال البيطرية بأسعار مخفضة لتحسين السلالات (فيديو)

قال الدكتور محمد فكري القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن المنظومة الزراعية في مصر تمثل جزء أصيل من الدخل القومي، مشددًا على أن الوزارة وكافة أجهزة الدولة تعمل جنبًا إلى جنب لتوفر للمربيين سبل لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية وتطوير العائد، من خلال توفير اللقاحات اللازمة.





وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك منافذ لبيع الأمصال واللقاحات البيطرية بأسعار مخفضة للمزارعين، إلى جانب الحملات الدورية للتطعيم وتحصين الماشية بهدف رفع مستويات المناعة وإتاحة الفرصة للمربيين لوقاية رؤوس الماشية بشكل اكبر ويوفروا في حجم الانتاج.





وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على أن المصل مهما كانت تكلفته ستكون أقل من الأضرار الناجمة عن الأمراض التي تؤثر على حجم الإنتاجية، مؤكدًا أن مصر خالية من الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، مناشدًا المربيين بالحفاظ على جداول التحصين والاهتمام بالحصول على اللقاحات البيطرية، والمشاركة بكثافة في حملات التحصين للحفاظ على ثروتهم.





وأكد الدكتور محمد سعد، مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية، أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجّه بدعم المزارعين والمربين وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية لهم بأسعار مخفضة.





وأضاف "سعد"، أمس السبت، أن تلك الخطوة تأتي في إطار رؤية مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان بضرورة الاهتمام بالبحوث التطبيقية يقوم المعهد بافتتاح منافذ لبيع الامصال واللقاحات البيطريه على مستوى الجمهورية، بأسعار اقتصادية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة وتقليل التكلفة الاقتصادية على المربين وتوفير غذاء صحي آمن.



