حالة إنسانية تؤثر في سيرين عبد النور.. وهكذا علقت
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 11:17 ص
لمياء علي
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شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، محبيها مقطع فيديو لمواطن لبناني يدعى أحمد يطالب الجميع بالمساعدة لكي يستطيع تكملة حياته.
وعلقت سيرين على الفيديو: صعب يللي حسيتو بس شفت احمد مبارح تخايل حالك محلو بتحس بوجعه، احمد وصل يوقف على الطريق يطلب مساعدة تيقدر يكمل حياته.
وأضافت: وما بدكن الناس تنزل تطالب بعيشة كريمة؟ ما بدكن تردو عليهن ؟ كم مواطن لبناني متل احمد ما بقى عندو غير حل واحد وهو.
يذكر أن سيرين مازالت تحصد ثمار نجاحها في مسلسل دانتيل وهو دراما عربية مشتركة لاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا.