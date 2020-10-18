«الفجر» تنشر نتائج دراسة تؤكد وفاة الأحزاب فى انتخابات «فردى النواب».. الأحزاب تدفع بـ17% من عدد المرشحين.. «مستقبل وطن» و«حماة الوطن» الأكبر

أعد المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية دراسة عن انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية لاكتشاف آلية اختيار الأحزاب لمرشحيها وتوزيع المقاعد على مستوى الدوائر.





وأوضح رامى محسن، مدير المركز الوطنى، أن 38 حزبا تشارك فى الانتخابات حيث يعتبر حزب مستقبل وطن صاحب أكبر عدد من المرشحين حيث دفع بـ280 مرشحا من إجمالى 3964 مرشحا على مستوى المحافظات بنسبة 7.1%. أما حزب حماة الوطن، فدفع بـ121 مرشحا، بنسبة 3.1% من إجمالى المرشحين، ثم حزب الوفد، بواقع 67 مرشحا، بنسبة 1.7% من إجمالى المرشحين، وجاء حزب الشعب الجمهورى فى المرتبة الرابعة بواقع 58 مرشحا، بنسبة 1.5% من إجمالى المرشحين، وفى المرتبة الخامسة حزب الحرية، بواقع 49 مرشحا بنسبة 1.2%، ثم حزب المؤتمر فى المرتبة السادسة بواقع 46 مرشحا، بنسبة 1.2%.





وأضاف «رامي» إن الملاحظة الثانية تتمثل فى أن حزبين فقط تجاوز عدد مرشحيهما الــ100 مرشح، وهما مستقبل وطن وحماة الوطن، بواقع 5.3% من إجمالى الأحزاب المشاركة وعددها 38 حزبا، موضحا أن هناك 7 أحزاب تراوح عدد مرشحيها بين أقل من 20 إلى 100 مرشح بنسبة 18% من إجمالى عدد الأحزاب.





أما بقية الأحزاب وعددها 29 حزبا، فكان عدد مرشحيهم أقل من 20 مرشحا، بواقع 76.3% من إجمالى الأحزاب.





وتابع مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية أن الملاحظة الثالثة تتمثل فى وجود 5 أحزاب دفعت بمرشح واحد لكل منها على مستوى جميع الدوائر، بنسبة 13% من إجمالى الأحزاب، وهى أحزاب: إرادة جيل، الأحرار الاشتراكيين، الأحرار الدستوريين، حقوق الإنسان والمواطنة، ومصر بلدى.





وأوضحت الدراسة أن هناك حزبين من أصحاب ترشيحات المقعدين فقط على مستوى الجمهورية، بنسبة 5.3% من إجمالى الأحزاب، وهما: التحالف الشعبى الاشتراكى والصرح المصرى الحر، كما يوجد 3 أحزاب دفع كل منها بـ3 مرشحين فقط على مستوى الجمهورية، بنسبة 7.9% من إجمالى الأحزاب المشاركة، وهى: الاتحاد، الريادة، صوت الشعب، وحزب واحد فقط رشح 4 مرشحين على مستوى الجمهورية، وهو حزب النصر، إضافة إلى 4 أحزاب، رشح كل منها 5 مرشحين فقط على مستوى الجمهورية، بنسبة 10.5% من إجمالى الأحزاب، وهى: العدل والغد ومصر الحديثة ونداء مصر.







