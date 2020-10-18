تضخم النور فولد 10 مرشحين لـ«النواب»

تقلصت مشاركة حزب النور السلفى فى انتخابات مجلس النواب 2020 المقبلة إلى حد غير متوقع، حيث اكتفى الحزب بالمنافسة فقط على 15 مقعدًا ضمن النظام الفردى من جملة 284 مقعدًا، فى حين لم ينافس بأية قوائم ضمن نظام القائمة والذى يضم كذلك 284 مقعدًا.





وبمقارنة تلك الأرقام بنظيرتها فى الانتخابات البرلمانية الماضية 2015 سنجد أن الحزب دفع بأربع قوائم جعلته يشارك على 100% من المقاعد المخصصة لنظام القائمة، كذلك دفع بـ220 مرشحًا على النظام الفردى.





ورغم المشاركة الكبيرة من الحزب فى الانتخابات البرلمانية الماضية إلا أنه لم يُمثل بالبرلمان سوى بـ12 عضوا فقط.





وفى الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الجارى اكتفى النور بالدوائر التى يتوقع أن تكون بها كثافة تصويتية لصالحه والتى سبق وحصد بالفعل بها مقاعد بالمجلس بالإسكندرية والبحيرة والفيوم والجيزة والدقهلية وكفر الشيخ، حيث دفع بعشرة مرشحين 9 منهم هم أعضاء حاليين بالمجلس ونائب سابق فى مجلس الشعب المنحل عقب ثورة 30 يونيو.











