الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة الأهلي والوداد
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:36 ص
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حصل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول بالنادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة الوداد المغربي يوم أمس السبت.
وحقق الاهلي انتصارا ثمينا على حساب الوداد بهدفين مقابل لاشئ في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا سجلهما محمد مجدي قفشة وعلي معلول.
وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، تتويج محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مواجهة الامس.
وكتب الحساب الرسمي للبطولة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رسميًا.. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة ذهاب نصف النهائي بين الوداد والأهلي تذهب إلى محمد الشناوي».
ولعب الشناوي دورا كبيرا في انتصار الاهلي بعدما تصدي لركلة جزاء لفريق الوداد مع نهاية الشوط الأول من المباراة.
رسميًا. جائزة توتال لأفضل لاعب في مباراة ذهاب نصف النهائي بين الوداد والأهلي تذهب إلى محمد الشناوي! 🔝🏅#TotalCAFCL | @AlAhly | @Melshenawy | @Football2Gether pic.twitter.com/HLVl15X67P— دوري أبطال إفريقيا 🏆 (@caf_online_AR) October 18, 2020