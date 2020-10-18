إضراب في محطة لاستخراج الغاز بإيران

تجمع مئات العمال أمام محطة "باريسان" لاستخراج الغاز في محافظة فارس جنوب إيران، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ أربعة أشهر.

ونشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق تجمهر مئات العمال أمام محطة الغاز، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، شهدت إيران انتفاضة شرسة في العديد من المناطق، كما شهدت مناطق همدان ومشهد خلال اليوم الـ 26 من الانتفاضة إضراب مئات السائقين.