الدوري البرازيلي: سانتوس ينتزع المركز الرابع

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
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أحرز سانتوس هدفين في الشوط الأول ليتغلب 2-1 على كوريتيبا المتعثر وينتزع 3 نقاط ثمينة بعيداً عن ملعبه في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ووضع كايو جورج سانتوس في المقدمة بعد خمس دقائق بتسديدة جميلة بكعب القدم ثم ضاعف يفرسون سوتيلدو النتيجة في الدقيقة 26 من ركلة جزاء.

وقلص وليام ماتيوس الفارق لصالح كوريتيبا بعد 78 دقيقة لكن الفريق صاحب الأرض لم يستطع معادلة النتيجة.

وبهذا الفوز تقدم سانتوس إلى المركز الرابع بفارق 4 نقاط خلف أتليتيكو مينيرو وإنترناسيونال وفلامنغو الذين يتقاسمون الصدارة ولكل منهم 31 نقطة.

وبقي كوريتيبا في منطقة الهبوط برصيد 16 نقطة من 17 مباراة.

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