الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى 33 بالقاهرة (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأحد.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وأن يكون يكون معتدلًا للحرارة على السواحل الشمالية.





وتتوقع الهيئة أيضًا، أن يكون الطقس مائل للحرارة في جنوب سيناء مع رياح نشطة، وأن يكون الطقس مائل للحرارة في شمال الصعيد وحار في جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 33 والصغرى 23

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 28

دمياط العظمى 32 والصغرى 28

الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22

السويس العظمى 35 والصغرى 25

العريش العظمى 33 والصغرى 25

طابا العظمى 35 والصغرى 24

سانت كاترين العظمى 29 والصغرى 16

شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 30

الغردقة العظمى 38 والصغرى 29





ونشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عن حالة الطقس، على صفحتها على موقع الفيس بوك، اكدت فيه أن النماذج العددية تشير إلى وجود حالة ماطرة علي شمال الجمهورية تبدأ من يوم الثلاثاء ٢٠ أكتوبر لعدة أيام يصاحبها سقوط أمطار علي مناطق تكون مختلفة الشدة.





وأشارت إلى أن النماذج أكدت علي وجود الحالة ولكن لم تتفق علي اماكن سقوط الامطار ولا شدة المطر وكميته وهذا طبيعة النماذج في فصل الخريف بحيث تكون النماذج فيه سريعة التغير اعتمادا علي طبيعة الفصل.





لذا فإن الهيئة العامة للأرصاد الجوية هي الجهة الوحيدة المسئولة بإصدار التنبؤات والانذارات الجوية والبحرية، لذلك فهي تتوخي الحذر الشديد عند إصدار اي بيان جوي، لأنه بسبب هذا البيان تبدأ الدولة بالاستعداد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الحالة الجوية.



