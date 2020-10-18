بعد نجاح أغنيته الجديدة "مبطلناش إحساس".. تامر حسني يعلق

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة بنجاح أغنيته الجديدة "مبطلناش إحساس"، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب تامر حسني أمس منشورًا قال فيه :"فخور إني غنيت من قلبي موضوع مهم و انتوا صنفتوه إنه راقي وبيعبر عنكم، فخور إنه محتوى صوتي فقط يعني مش كليب و يحقق ٤ مليون مشاهدة في يوم واحد، بجد الحمدلله واستقبالكم للمواضيع الراقية بالطريقه دي بيثبت إن الناس متغيرتش بس اللي بيعمل حاجه مختلفةو صادقه بتوصل، وزي ما دايمًا بقول اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب، شكرًا لكل محبيني و محبين مبطلناش إحساس".

وتابع تامر حسني قائلاً :"وشكرًا لصناع الأغنية الشاعر محمد القاياتي ، الملحن محمد حمزه ، الموزع أمين نبيل ، المهندس هاني محروس، و الماستر جلال حمداوي و إدارة الإنتاج هاني صليب، الحمدلله ثاني أغنية بعد إختراع من ألبوم خليك فولاذي".

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان تامر حسني عرض فيلمه الجديد "مش أنا"، وهو بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، بالإضافة لمجموعة كبيرة من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.


وتدور أحداث فيلم"مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، كما أنه تربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت والعناية بها فهي محور حياته.

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