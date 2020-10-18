للبنانية إلسا زغيب تفاجئ جمهورها بلوك جديد.. هل ناسبها؟

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أطلّت الممثلة اللبنانية ​إلسا زغيب​ على محبيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام، من خلال جلسة تصوير تصوير جديدة.

وفاجأت إلسا محبيها بتسريحة الشعر الطويل على النقيض مما اعتمدت عليه في الفترات السابقة من الشعر القصير الأملس.

ونشرت إلسا صورة جديدة لها بالشعر الطويل المنسدل على كتفيها ومعتمدة مكياجاً صارخاً لإطلالتها. وعلّقت على الصورة قائلة: "طوّلت الغيبة وطوّلت شعري كمان، شو رأيكن؟ هالصورة من شهر آذار ٢٠٢٠، من جلسة التصوير".

يذكر أن زغيب عانت في الفترة الأخيرة بعدما دخل والدها إلى المستشفى وتأزمت حالته إلا إنه الآن في صحة جيدة وعاد الى المنزل.

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