ظافر العابدين: «عروس بيروت» إضافة للدراما العربية

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
آمال البنا
Advertisements
لم يكتف ظافر عابدين بنجاح شخصية فارس ضاهر فى مسلسل «عروس بيروت» فى الموسم الأول، بل واصل هذا النجاح بموسم جديد، ليعيد تعلق الجمهور به.

تواصلنا مع ظافر للحديث عن هذا النجاح، وأكد أنه لم يندهش من نجاح الموسم الأول من المسلسل لكن هذا النجاح والانتشار فاقا توقعاته، خاصة بعد رد الفعل الذى وصله من شمال إفريقيا والشرق الأوسط كله، ويعتبر ظافر مسلسل «عروس بيروت» إضافة فعلية إلى الدراما العربيّة بشكل عام.

ظافر كشف عن أنه واجه تحديات كثيرة فى العمل منذ بداية ترشيحه للدور، الذى لم يتردد فى قبوله بمجرد قراءة السيناريو، بداية من اعتباره أول عمل درامى يقدمه ظافر باللهجة اللبنانية، كما أنها التجربة الأولى لشركة الإم بى سى فى تقديم عمل درامى ضخم وقدمت منه نسخة تركية درامية وناجحة من قبل، كلها تحديات حاول تجاوزها ويعتقد أنه تجاوزها بشهادة الكثير ونجاح العمل دليل على ذلك.

وأضاف ظافر أن الميزة فى كتابة نص «عروس بيروت»، هو أن الأحداث موزعة على العديد من الممثلين بأعمار وشخصيات مختلفة ولم ترتبط بشخص أو اثنين فقط بالعكس، لكل فنان دور رئيسى وخط درامى قوى فى سياق الأحداث، تأخذ الجمهور إلى أماكن غير متوقعة، وأكد أن الجميع عمل فى المسلسل كفريق كرة قدم نجح معاً.

وعن شخصية «فارس ضاهر» التى يجسدها ظافر فى أحداث العمل والتطورات التى شهدها الموسم الثانى قال: «مكانة فارس فى العائلة ودوره معروفان فهو الأخ الأكبر، وأخذ مكانة أبيه وتولّى مسئولياته إثر وفاته، الأمر الذى يجبره على التدخل فى أمور ما كان ليحب القيام بها مع خليل وهادى وجاد، وهناك أحداث مشوقة مع الجميع، إضافة إلى شركات العائلة التى يوجد فيها آدم، ما يجعل الأحداث أكثر تشعباً وهو أمر جميل وجاذب، وسيكون أكثر وضوحاً للجمهور فى الجزء الثانى».

وبسؤاله عن علاقته بزملائه فى المسلسل أشار إلى أنه يشعر بسعادة لوقوفه للمرة الأولى أمام الممثل القدير رفيق على أحمد، الذى سيكون له دور مهم من خلال شخصيّة عادل فى حياة العائلة، وتحديداً الست ليلى، حبه القديم، معتبراً أن مشاركته فى المسلسل إضافة كبيرة وقيّمة، وكذلك الممثلة تقلا شمعون التى تتواصل المواجهات بيننا والخلافات أحياناً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بثريا، وجميع زملائه يكن لهم نفس التقدير والاحترام.


أخبار تهمك

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق ابتداء من 20 أكتوبر

منذ أقل من ساعة

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ ساعتين و 14 دقيقة

ستاذ مناعة يكشف توقيت دخول الموجة الثانية من كورونا لمصر

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ يوم

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 17 ساعة

"ليس من شأنها.. تعليق "الباز" على واقعة تعنيف محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 19 ساعة

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

04:48 ص

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

07:45 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي