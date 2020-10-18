ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الاحد

انتهت مباريات اليوم الاول من الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بنتائج مميزة خلال الجولة التى انطلقت مساء امس السبت.





وتعادل فريق ليفربول بطل البريميرليج الموسم الماضي مع إيفرتون بهدفين لمثلهما كان لمحمد صلاح النجم المصري هدف منهما ووصل للهدف رقم 100 مع الريدز.





وحقق مانشستر سيتي الفوز على أرسنال بهدف دون رد سجله اللاعب رحيم ستيرلينج بينما حقق مانشستر يونايتد الفوز برباعية مقابل هدف على فريق نيوكاسل يونايتد.





ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية اليوم الاول من الجولة الخامسة:

إيفرتون 13 نقطة

ليفربول 10 نقاط

أستون فيلا 9 نقاط

ليستر سيتي 9 نقاط

أرسنال 9 نقاط

تشيلسي 8 نقاط

توتنهام هوتسبير 7 نقاط

ليدز يونايتد 7 نقاط

مانشستر سيتي 7 نقاط

ساوثهامبتون 7 نقاط

نيوكاسل يونايتد 7 نقاط

ويست هام 6 نقاط

كريستال بالاس 6 نقاط

مانشستر يونايتد 6 نقاط

وولفرهامبتون 6 نقاط

برايتون 3 نقاط

ويست بروميتش نقطة واحدة

بيرنلي بلا نقاط

شيفلد يونايتد بلا نقاط

فولهام بلا نقاط



