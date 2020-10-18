سعر اليورو اليوم الأحد 18-10-2020 أمام الجنيه..العملة الأوروبية تستقر روب

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم الأحد 18-10-2020 أمام الجنيه المصرى، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.30 جنيه للشراء و18.48 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.28 جنيه للشراء .
18.40 جنيه للبيع .


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.30 جنيه للشراء .
18.48 جنيه للبيع .

سعر اليورو فى بنك مصر
18.29 جنيه للشراء.
18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.26 جنيه للشراء.
18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.29 جنيه للشراء.
18.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.37 جنيه للشراء.
18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.28 جنيه للشراء.
18.51 جنيه للبيع.


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