الكشف عن موقف نجم الزمالك من مباراة الرجاء المغربي في دوري الأبطال

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
الزمالك
الزمالك
علي خلاف
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كشف مسؤولو الجهاز الطبي لنادي الزمالك موقف حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول، من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام الرجاء المغربي، ضمن إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موقف حازم إمام من مباراة الرجاء البيضاوي المغربي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك، أمام مضيفه الرجاء المغربي، اليوم الأحد على ملعب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من جانبه أوضح الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، موقف حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، من المشاركة في لقاء الرجاء المغربي.

 وأبلغ الدكتور محمد أسامة، الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، بقدرة حازم إمام على المشاركة في مباراة الرجاء من الناحية الطبية، على أن تتوقف مشاركته وفقا لقدرته البدنية.

الجدير بالذكر أن حازم إمام قد تعرض للإصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية، خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة والتي تسببت في غيابه عن مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري المصري الممتاز.



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