الكشف عن موقف نجم الزمالك من مباراة الرجاء المغربي في دوري الأبطال
الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
علي خلاف
Advertisements
كشف مسؤولو الجهاز الطبي لنادي الزمالك موقف حازم إمام الظهير الأيمن لفريق الكرة الأول، من المشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام الرجاء المغربي، ضمن إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
موقف حازم إمام من مباراة الرجاء البيضاوي المغربي
ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك، أمام مضيفه الرجاء المغربي، اليوم الأحد على ملعب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
من جانبه أوضح الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، موقف حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، من المشاركة في لقاء الرجاء المغربي.
وأبلغ الدكتور محمد أسامة، الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، بقدرة حازم إمام على المشاركة في مباراة الرجاء من الناحية الطبية، على أن تتوقف مشاركته وفقا لقدرته البدنية.
الجدير بالذكر أن حازم إمام قد تعرض للإصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية، خلال مباراة فريقه أمام وادي دجلة والتي تسببت في غيابه عن مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري المصري الممتاز.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا