سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 18-10-2020

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 18-10-2020 ، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.08 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.08   جنيه للشراء.
4.19   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07 جنيه للشراء.
4.23 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.08 جنيه للشراء
4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.07 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.14 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.09 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.

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