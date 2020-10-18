الصين تمرر قانون مراقبة الصادرات في أعقاب تحركات أمريكية

قالت وسائل الإعلام الرسمية، إن الصين أصدرت قانونًا يقيد صادرات المواد الخاضعة للرقابة، مما يسمح للحكومة بالعمل ضد الدول التي تسيء استخدام ضوابط التصدير بطريقة تضر بمصالح الصين.





لم يذكر تقرير شينخوا الإخباري أي دول مستهدفة، لكن أغضبت الولايات المتحدة بكين الشهر الماضي بفرض قيود على الصادرات إلى شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية 0981.HK، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، واتخذت خطوات مختلفة ضد شركة Huawei Technologies Co. وشركات أخرى.





اشتبكت الصين والولايات المتحدة حول قضايا من بينها التجارة وحقوق الإنسان والتكنولوجيا وفيروس كورونا الجديد، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الصين. وقالت شينخوا إن القانون الصيني الجديد، الذي أقرته اللجنة الدائمة للكونجرس الشعبي يوم السبت، أعلى هيئة تشريعية في البلاد، "صيغ بغرض حماية الأمن والمصالح الوطنية. وانه سيدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر.





تشمل العناصر الخاضعة للرقابة المنتجات العسكرية والنووية، بالإضافة إلى السلع والتقنيات والخدمات الأخرى والبيانات ذات الصلة، وفقًا لبيان على موقع المؤتمر الشعبي الوطني.











