بأسلوب كسر الزجاج.. حبس عاطلين لسرقة السيارات بأكتوبر

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بأكتوبر، حبس عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة السيارات، بأسلوب كسر الباب بأكتوبر

باشرت النيابة العامة، بأكتوبر التحقيق مع عاطلين، للاتهامهما بسرقة السيارات، بأسلوب كسر الزجاج.

وافادا المتهمين، أنهم كانوا يعرفوا بعض، ولاحتياهم للمال، كونوا تشكيلا عصابيا، لسرقة محتويات السيارات، وبمواجهتهما اعترفوا بارتكاب ٨ وقائع.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع اكتوبر، بورود معلومات أكدتها التحريات، للرائد إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول اكتوبر، عن قيام عاطلَين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات محتويات السيارات بأسلوب كسر الزجاج مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير مباحث الجيزة، تم إستهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب ٨ وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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