الإعلامية رابعة الزيات تساند محمد عساف بعد قرار منعه من دخول فلسطين

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ساندت الإعلامية رابعة الزيات الفنان محمد عساف وذلك بعد قرار السلطات الإسرائيلية بمنعه من دخول الأراضي الفلسطينية.





وشار‏كت رابعة فيديو لعساف وهو يغني أغنية علي الكوفية وعلقت: سوف نبقى نغنّي بقلوبنا وحناجرنا مع ‎محمد عساف وغيره من أصوات الحق ‎علي الكوفية رغماً عن كيانهم الغاصب كلنا محمد عساف.



وعبر الجمهور عن دعمه القوي لمحمد عساف، حيث قاموا بتدشين هاشتاج بعنوان "كلنا محمد عساف" متصدرين به قوائم التريند.



وعلق محمد عساف عبر حسابه الرسمي بموقع تدوين التغريدات تويتر على قرار منعه: حبي وانتمائي لبلدي، وتمسكي بالثوابت والقيم الوطنية، شيء أفتخر به، كوني أحد أبناء الشعب الفلسطيني المرابط".



وأضاف عساف: "ما يتردد عن منعي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقدس وغزة، ما هو إلا استمرار لسياسات القمع وكبح الحريات التي يعاني منها أبناء شعبي، الذي أنتمي إليه قلبا وقالبا وكيانا وروحًا.



كما غرد عساف مرة ثانية قائلا: ‏لا إله إلا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم.

