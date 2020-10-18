"تعقيم الأيادي وتوفير غرف عزل".. مدارس الإسكندرية تستقبل العام الجديد بإجراءات احترازية

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بدأ صباح اليوم الأحد استقبال العام الدراسي الجديد في جميع مدارس الإسكندرية، وسط إجراءات احترازية ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، على رأسها قياس درجات حرارة الطلاب وتعقيم الأيدي من البوابات، وتوفير غرف عزل للطلاب داخل المدارس.

وقد رصد"الفجر" انتظام دخول الطلاب إلى المدارس، وإلتزام الطلاب بارتداء الكمامات والأقنعة البلاستيكية، لتجنب عدوى كورونا.

وفي السياق ذاته، افتتح صباح اليوم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مجمع مدارس المتحدة في منطقة السيوف شرق المحافظة، بحضور يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم، وقيادات التعليم.





وقد اطمأن محافظ الإسكندرية على الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد من تواجد غرفة العزل، وتعقيم أيدي الطلاب قبل الدخول، وقياس درجات حراراتهم.





وصرح يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بجاهزية جميع مدارس الإسكندرية لاستقبال العام الدراسي الجديد مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة ابنائنا من الاصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) ودخول (671) فصل للخدمة فى عدد(32)مدرسة للحد من الكثافات بالمراحل التعليمية المختلفة بالمحافظة.

وقال يوسف الديب إن الأولوية لصحة ابنائنا الطلاب والحفاظ عليهم، وأنه لا تهاون فى تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية وسوف يتم تطبيق القانون على أي مقصر.



كما أضاف أنه قد وجه مديرى عموم الإدارات لتكثيف المتابعة على المدارس علاوة على قافلة المتابعة (الاتوبيس الطائر) التى تنطلق من المديرية

وأن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وجه بتلبية متطلبات الطلبة الأكثر احتياجًا وقد تم توزيع عدد 4000 شنطة مدرسية على مستوى المديرية والادارات التعليمية.

كما وجه وكيل الوزارة كلمة للمعلمين بأنهم الركيزة الاساسية للعملية التعليمية وأنهم القدوة للجميع ولطلابهم على وجه الخصوص ويحملون رسالة سامية، وقال إنه لا تراجع عن محاربة الدروس الخصوصية وغلق السناتر فورا بعد اتخاذ الاجراءات القانونية وتقديم المخالفين للمسائلة القانونية.



وتحدث أنه يتمالتنسيق الكامل مع مديرية الصحة وتشكيل غرفة عمليات على مستوى لمدرسة والإدارة والمديرية، تجهيز حجرات العزل على أن تكون بجوار حجرة الزائرة الصحية قدر المستطاع وتزويدها بالماء الصابون والمطهرات.

تخصيص أول (10دقائق) من الحصة الاولى لتوعيه الطلاب بالاجراءات الاحترازية وما يستجد منها، المتابعة والمرور الدائم والمستمر على الفصول من قبل اللجنة الصحية بالمدرسة والتى شكلت طبق للقرار الوزارى 74 لسنة 2014 وتتمثل فى ( مدير المدرسة – مجلس الامناء – الاخصائى الاجتماعى – مشرف التربية البيئية بالمدرسة – الطبيب ان وجد – الزائرة الصحية ).

ونشر لافتات توعية بالإجراءات الإحترازية بكافة أرجاء المدرسة لزيادة الوعى لدى الطلاب والعاملين، وضع علامات تباعد عند مدخل المدرسة ودخول الطلاب بمواعيد محددة لكل فرقة، تشكيل لجان مخصصة لمحاربة الشائعات علي مستوي الإدارات التعليمية والمديرية.