البرازيل تعلن تسجيل 24062 إصابة و461 وفاة جديدة بكورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:57 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، 24062 إصابة و461 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وفقًا لروسيا اليوم.

 

وارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية بواقع 24062، ليصل العدد الإجمالي إلى 5224362 حالة.

 

وقد سجلت البرازيل يوم 14 أكتوبر 27235 إصابة، وفي 15 أكتوبر 28523 حالة، وفي 16 أكتوبر 30914.

 

ورصدت وزارة الصحة البرازيلية، 461 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 153675 حالة.

 

وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل يوم 14 أكتوبر 749 حالة، وفي 15 أكتوبر 713، وفي 16 أكتوبر 754.

 

ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في البرازيل انخفاضا في أيام السبت والأحد والاثنين لأسباب بيروقراطية.

 

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

 

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