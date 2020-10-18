"الإحصاء": ارتفاع الدعم المقدم لبرنامج الإسكان الاجتماعي إلى 5.7 مليار جنيه

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور تغطية البطاقات التموينية للمواطنين، حيث بلغت قيمة مخصصات تغطية البطاقات التموينية للأسر وفقاً لمحل الإقامة نحو 84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام المالي 2020/2021.
 
وينشر "اليوم السابع" بالإنفو جراف، أبرز تطورات تغطية البطاقات التموينية، حيث تم تخصيص 42.6 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز للمستفيدين  البالغ عددهم 65.3 مليون فرد مستفيد بواقع (5) أرغفة للمواطن يوميا، وتتحمل الدولة 3.2 مليار جنيه فرق  نقاط الخبز،2.2و مليار جنيه دعم الدقيق للمستفيدين البالغ عددهم 4.5 مليون فرد بواقع (10) كيلو جرام دقيق  للفرد شهريا.
 
وأوضحت البيانات، أن برنامجي تكافل وكرامة بدأ عام 2015 وكان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9٫3 مليون فرد، وأن 86٪ منهم استفادوا ببرنامج «تكافل» فضلا عن 14٪ استفادوا من «كرامة» بقيمة 6.6  مليار جنيه مقابل  3.6 مليون أسرة تضم حوالي 15 مليون فرد  بدعم 18.5 مليار جنيه لعام 2019/2020  .
 
وارتفع حجم الدعم الذي تقدمه الدولة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي من 3.9 مليارجنيه عام 2019/ 2020 إلى 5.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة  تبلغ 1.8 مليار جنيه وهو يمثل ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج ويستهدف هذا البرنامج دعم 120 ألف وحدة سكنية.
 
وتم إطلاق البرنامج عام 2017، بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية و تحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وهى مبادرة أطلقتها الدولة  لتحسين جودة الحياة للقري الاكثر احتياجا وخاصة القرى في صعيد مصر، وتم تخصيص 103 مليار جنيه، لمبادرة حياة كريمة لغير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.
 


 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

التعبئة والاحصاء الاحصاء اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان

أخبار تهمك

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق ابتداء من 20 أكتوبر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة والدة الشهيد أحمد المنسي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الصحة: 138 إصابة جديدة بكورونا.. و10 حالات وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

تبدأ 25 أكتوبر الحالي.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي والمتميز بمدينة السادات

منذ حوالي 17 ساعة

وائل الإبراشي: أنا أول من هاجمت أسامة هيكل وقلت إنه وزير الكورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

منذ حوالي 6 ساعات

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد نشر مقاطع إباحية لها.. بلاغ يطالب بالقبض على المذيعة نوليا

منذ يومين

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

"ليس من شأنها.. تعليق "الباز" على واقعة تعنيف محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تفاصيل صفقة الأهلي القوية

منذ يوم

ننشر الجدول الفردي لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 13 ساعة

والد بوسي: "مش بتبعتلي فلوس من 4 سنين.. وكل ما اتصل بيها تقول بكره" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

منذ يوم

ستاذ مناعة يكشف توقيت دخول الموجة الثانية من كورونا لمصر

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

"والى": أكثر من مليار جنيه قيمة دعم تكافل وكرامة في أغسطس

"التضامن" تكشف عن عدد المستفيدين من المعاشات في مصر

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي وتقدم الأعمال لبرنامج "سكن كريم"

خلال الاجتماع الأسبوعي.. مجلس الوزراء يستعرض منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة

"المالية": الموازنة الجديدة تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين

تضامن بني سويف تزف بشري للمواطنين.. بدء تسلم 13 ألف فيزا للمستفيدين بـ"تكافل وكرامة" (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:52 ص

"الأوقاف" تعلق على واقعة إمام بهاء سلطان

عاجل.. السماح للمواطنين بالصلاة في المسجد الحرام للمرة الأولى منذ 7 أشهر

04:48 ص

الأهلي يخطف نجم منتخب الشباب بتوصية من ربيع ياسين

08:13 ص

موسيماني يحدد أسماء العائدين للأهلي

07:45 ص

مستشار الرئيس للصحة يكشف مفاجأة صادمة عن لقاح كورونا

10:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: وداعًا الجامعات الخاصة أهلاً بالجامعات الذكية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الموظفين يا دكتور معيط

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (2) | عبد الناصر الزعيم الصعيدي