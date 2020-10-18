بعد اعتزال فيفي عبده..دينا: مفتقدة المنافسة في الرقص الشرقي

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تحدثت الفنانة الاستعراضية دينا عن مسيرتها الفنية في مجال الرقص الشرقي، مُعلنة عن حبها الشديد لعملها وعن شعورها بالفخر تجاه نفسها وبما وصلت إليه حتى الآن،قائلة:"مش قادرة أوصف إحساس حبي للرقص الشرقي، متهيألي وصلت لسقف وأكتر حاجة ممكن أي حد يوصلها في مجال الرقص الشرقي".



وأوضحت دينا خلال مكالمة هاتفية في برنامج "et بالعربي" أنها فتقدت المنافسة في مجال الرقص بعدما اعتزلت الفنانة فيفي عبده، مُوضحة أنها لا تعتبر الراقصات الأجانب محترفات، حيث قالت:"حتى لو شاطرين في الرقص الشرقي مبعتبرهمش محترفين بالنسبالي".



وعن عملها بمجال التمثيل، قالت :"شايفة نفسي في حتة لوحدي، مش شايفة إن حد يقدر يعمل اللي أنا بعمله، حتى ممثلة".



يُشار أن الفنانة دينا شاركت مؤخرًا في مسلسل"سلطانة المعز"، والمسلسل تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد الغني، محمود البزاوي، محمد شاهين، مي الغيطي، وليد فواز.