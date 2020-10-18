الطالع الفلكي الأحد 18/10/2020..التَّفَاصِيل الدَّقِيقَة!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى السّادسة و42 دقيقة صباح غدٍ الإثنين بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى التّاسعة و16 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 8 بَابَه قبطى ، 18 تِشْرين أوَّل رُومى ، غُرَّة رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (كلّ دَهْ ويطلع كَبَنْش؟)-ماتغرّكِيشْ يَاحبيبتى المَظَاهِر (لكن دَهْ لعيب كورة مُمتاز)-عشان كِدَه طلع أوِت.(هياتِم من فيلم الرّغبة والضّياع-1973)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر ربيعٍ الأوّل

ثالث أشهر السّنة العربيّة القمريّة بعد محرّم الحَرَام وصَفَر،سمّاه العرب ربيعاً لأنه كان يوافق فصل الخريف والعرب يُسمّون الخريف ربيعاً،بينما يُسمّون الربيع صيفاً ،والصيف قيظاً،شهر ربيع الأوّل عرفته ثمود باسم مُورِد ، بينما كانت بقية العَرَبْ العَاربَة تُطلق عليه إسم طليق ، وأيضاً إسم خَوّان أي كثير الخيانة ، وذلك لأن الحرب كانت تشتد فيه فتخونهم فتنقص منهم أرواحاً وأمْوَالاَ.





*(الزّهرة فى العذراء مُقابلة نبتُون فى الحُوت - غربيّاً-تُروبِيكَال سِيسْتِمْ)

الزّهرة فى العذراء فى مُقابلة/مُواجهة تامّة 180 درجة مع نبتُون فى الحُوت ، تكون هذه المُواجهة فى أدق درجاتها بمشيئة الله تَعَالى فى تمام الرّابعة و 48 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





بُرج العذراء بُرج ضعف الزّهرة لأن الزهرة فى بُرج العذراء ترمز لآنسة لطيفة بريئة طاهرة نقيّة تعيش فى مكان مغلق لاتعرف شيئاً عن قذراة العالم الخارجى وعليه فهى مُعرّضة للأذى عند أوّل إحتكاك لها مع هذا العالم الخارجى ، فى المواجهة 180 درجة نبتون فى بُرج الحُوت/الأحلام ويرمز للمرايا الزجاجية والمحيطات وشاشات التلفزيون وعليه فالصّورة المرئيّة مُعرّضة للتضخيم عن حجمها الحقيقى ما قد يعنى إمكانية منح الزهرة حجماً أكبر من الحجم الحقيقى و إضفاء المثالية والقداسة على شخص ليس أهلاً لذلك ، هذه النظرة قد تتسبّب فى خضوع الزهرة عاطفياً وإلغائها لعقلها واستعدادها لبذل المال والحبّ والتضحية دون حدود لدرجة إمتهان الكرامة لهذا الشخص.





لحسن الحظ أن برج العذراء معروف بفحص التفاصيل الدقيقة وهذا مفيد لإنقاذ الزهرة من خسارة مشابهة لنموذج ماجدة الخطيب بفيلم توحيدة أو ميرفت أمين بفيلمىْ نغم فى حياتى/الأنثى والذئاب ،خسارة مالية مُعتبرة كنموذج كريمة مختار بفيلم الليلة الموعودة ، فاتن حمامة كضحيّة لزوج عاجز كأحمد مظهر بفيلم الزوجة العذراء ، وعلى الزهرة تقييم عريس فى مواجهتها وفحصه بِرَزَانَة دون إضفاء هالة المثالية عليه أو منحه الثقة لتكون بمأمن ، بمشيئة الله تَعَالى.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ، بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الثور: أنت لست موظّفاً لتسلية الآخرين أو الترفيه عنهم ، من كَثُرَ كلامُه كَثُرَ خَطَؤه و قَلّت هَيْبَتُه.





برج الجوزاء: عليك بالحرص فى تعاملاتك الماليّة فقد يتم إستغفالك من أحد أنصاف المُتعلمين ، فكر مرتيْن قبل أن تفتح فمك وتغرّد بأسرارك لصديق قد ينقلب لعدوّ.





برج السّرطان: كن جاهزاً بالخطط البديلة إن صادفت المتاعب، إيد على إيد تساعد ولاعيب فى طلب المساندة مُبكراً قبل أن تخرج الأمورعن نطاق السيطرة.





برج الأسد: أعمل الخير وأرميه البحر، فوجئت أنها حكمة هنديّة، عليك مدّ يدَ العوْن لزميل فى العمل أو قريب مُحتاج أو فقير مُعْدَمْ دون إنتظار المُقابل.





برج العذراء: ليس كل مايلمع ذهباً ، قد تكتشف أن العشب الأخضر هو فطريات عفنة ، لا تلق بنفسك فى علاقة بكل ثقلك قبل أن تفحص الشخص محل العلاقة.





برج الميزان: إن كان الكلام من فضّة فالسكوت من ذهب، حكمة مفادها أن تفكر قبل أن تتكلم فى موقف لايحتاج لتدخلك من الأساس.





برج العقرب: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج القوس: اليوم قد يُمثّل بداية فريش طازجة لك ، لاتسمح لأشباح الماضى بإفساد جمال الحاضر.





برج الجدى: لاتورّط نفسك فى قروض لمجرّد توافر فرصة لقرض مالى برّاق ، ولا تَشْتَرِ ما لست فى حاجة لشرائه لمجرّد مُتعة الشراء.





برج الدّلو: إن وجدت نفسك فى موقف تراخٍ أخلاقى فابتعد فوراً ، إبتعد عن الأشخاص والأماكن المشبوهة والتى لاتليق بمستواك الإجتماعى أو تعليمك.





برج الحوت: لا تنخدع بالمظاهر أو تتغافل عن الفحص والتدقيق وأنت تشعر فى قرارة نفسك بعلامات الشك،إحذر من عدوّك مرّة واحذر من صديقك ألف مرّة.



