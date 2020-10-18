التعبئة والإحصاء: تراجع اجز الميزان التجاري إلى 3.3 مليار دولار في يونيو

رصد تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهم المؤشرات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، ومن أهمها تراجع العجز في الميزان التجاري إلى 3.3 مليار دولار في يونيو 2020، مقابل 3.6 مليار دولار في يونيو 2019، كما انخفضت الواردات إلى 5.6 مليار دولار في يونيو الماضي، مقابل 6.1 مليار دولار في نفس الشهر عام 2019.

وتناول التقرير، ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 2079 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل 1991 مليون دولار في يونيو عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 4.4%، وتراجعت الواردات البترولية إلى 255 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل 654 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 61%، كما تراجعت الواردات غير البترولية إلى 5303 مليون دولار في يونيو الماضي، مقابل 5410 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت نسبته 2%.

وبلغ إجمالي واردات البترول الخام 2 مليار و23 مليون و551 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى يونيه الماضي ، مقابل مليار و206 مليون و829 ألف دولار في نفس الفترة من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 816 مليون و722 ألف دولار.









وفي شهر ابريل الماضي، سجلت واردات البترول الخام 119 مليون و93 ألف دولار، مقابل 227 مليون و33 ألف دولار في ابريل 2019، بتراجع 107 مليون و940 ألف دولار، كما بلغت واردات منتجات البترول 71 مليون و381 ألف دولار ابريل الماضي، مقابل 592 مليون و454 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع 521 مليون و73 ألف دولار.



