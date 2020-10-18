تعرف على أسباب استبعاد مدير مدرسة في بلقاس بالدقهلية

شهدت مدرسة الشهيد العقيد شريف المعاوي التابعة لإدارة بلقاس التعليمية في محافظة الدقهلية حالة تسيب وإهمال من قبل الإدارة المدرسية.





وعلى الفور شكل الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس لجنة للمرور الفوري على المدرسة ورصد كافة السلبيات بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.





وجاء قرار لجنة مجلس مدينة بلقا باستبعاد مدير المدرسة وإحالته للتحقيق، نظرا لسوء حالة المدرسة، ووجود العديد من المخالفات بالمدرسة وتشمل عدم انضباط بوابة المدرسة وفتحها على مصراعيها دون رقيب لتنظيم دخول الطلبة وأولياء الأمور، وسوء حالة النظافة داخل المدرسة وكذلك الفصول.





وكما رصدت اللجنة عدم وجود إشراف على الإطلاق بالمدرسة ، وعدم وجود تشكيل لجنة المتابعة الصحية المقررة لكتاب الوزارة المؤرخ 2492020 وكذلك الكتاب الدوري 742013، ة عدم التزام أسرة المدرسة بالإجراءات الاحترازية.





وأكدت اللجنة على حالة الفوضى داخل المدرسة، وأوصت بإستبعاد مدير المرحلة وإحالته للتحقيق للإهمال ومخاطبة لجنة قيادات المديرية لاعمال شئونها فى ذلك الصدد حيث أن مدير المدرسة مكلف قيادة من لجنة القيادات.



